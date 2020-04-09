المنطقة الغربية على موعد مع “طرح الأحمال”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عن لجوئها لطرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، نتيجة قفل صمام الغاز في منطقة سيدي السائح.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إن قفل صمام الغاز أسفر عن فقدان ما قيمته 500 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة من الشبكة الكهربائية وبالتالي اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي.

وفي وقت سابق، أشارت الشركة إلى وجود انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الخمس نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح، مبينة أن ذلك سينتج عنه عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية.

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