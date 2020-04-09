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“النهر الصناعي” يتوقع تجدد انقطاع المياه عن طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، أن تنقطع المياه من جديد عن طرابلس وبعض المدن والمناطق الغربية.

وبشأن إعادة ضخ المياه لبعض مناطق مدينة طرابلس اليوم، أوضح الجهاز في بيان أنه جاء بسبب تشغيل مضخة بعد فيضان خزان الموازنة بترهونة نتيجة تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل التي ما زالت ممتلئة بالمياه في حينها.

وأكد الجهاز “استمرار رفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق الشويرف بتاريخ 6/ 4/ 2020، إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية، واستمرار التهديد من طرفهم بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم.

وأشار إلى وجود جهود تبذل من بعض الجهات والخيرين للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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