الحكومة الليبية تستنكر قطع المياه عن طرابلس وضواحيها

أخبار ليبيا24 – متابعات

استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة، قطع المياه عن أهالي العاصمة طرابلس وما جاورها، مؤكدة أن “هذا العمل الجبان الذي يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم الخميس، أنها ليست طرفاً في القطع المياه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق ، ولا يصل بها الأمر إلى قطع المياه عن أهلها في العاصمة.

وقالت الحكومة، إنها “تواصلت منذ اللحظات الأولى مع بعض الأطراف وأعيان المنطقة الشرقية لحلحلة هذا الموضوع مع الأطراف الأخرى ، ولكن للأسف في ظل هذه الفوضى العارمة وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات لم نصل إلى نتيجة”.

وجددت الحكومة الليبية، تأكيدها على أن ما حدث هو عمل فردي لا تتحمل وزره أي قبيلة بذاتها ، وفق نص البيان.

وطالبت الحكومة، باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تصبح المدن والقرى رهينة وتحت رحمة المستهترين والعابثين بمقدرات ومؤسسات الدولة.

كما دعت الحكومة، كل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية إلى التدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه إلى العاصمة طرابلس الحبيبة.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، قد أكد قيام مجموعة مسلحة يوم الإثنين الماضي بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين الأمر الذي تسبب في إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس وترهونة ومعظم مدن المنطقة الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24