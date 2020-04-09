انسحاب المجلس العسكري نالوت التابع للوفاق من تمركزاته (بيان)

أعلن المجلس العسكري نالوت التابع لقوات حكومة الوفاق، سحب جميع كتائبه وسراياه من كافة نقاط المراقبة الواقعة على الشريط بين ليبيا وتونس، والممتدة بطول 450 كيلومتر، نتيجة قلة الدعم.

وقال المجلس العسكري نالوت، في بيان له، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانتشار وباء كورونا، وعدم تلقي الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة، رغم المراسلات المتكررة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم إلا أننا لم نجد آذانا صاغية”، بحسب البيان.

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