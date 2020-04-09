تفاصيل إعلان انسحاب المجلس العسكري نالوت من كل النقاط الحدودية بين ليبيا وتونس

أعلن المجلس العسكري نالوت، وكافة الأجهزة الأمنية بنالوت عن سحب جميع قواته من كل النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية الممتدة لمسافة 450 كيلو متر الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت.

جاء ذلك في بيان رقم (5)، أصدره المجلس العسكري نالوت، اليوم الخميس، جاء نصه: “في الوقت الذي نثمن دور الأجهزة الأمنية وحرس الحدود في مدينة نالوت وقيامها بواجبها الوطني في حماية الحدود من أي اختراق رغم ضعف الإمكانيات واعتماد نالوت على إمكانيات بسيطة، وفي ظل ظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وانتشار وباء كورونا وعدم تلقي الدعم اللازم من الجهات المسئولة في الدولة رغم المراسلات السابقة لعديد من المرات لرئاسة الأركان العامة وزارة الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك ولم نجد أذان صاغية نعلن سحب القوات من كل النقاط الحدودية”.

وصرح مصدر لـ”الساعة 24″ بأن السبب وراء إعلان المجلس العسكري نالوت هذا البيان، يرجع إلى أن “صحة الوفاق” في حكومة “السراج” لم تقدم أي دعم بخصوص إنشاء مراكز صحية ومراكز عزل على الحدود، فضلا عن إعطاء مبلغ 300 ألف فقط كميزانية والذي تم رفضه من قبل بلدية نالوت.

وأشار المصدر إلى أن “صحة الوفاق” تجاهلت إعطاء الميزانية لمناطق مثل الحوامد وأولاد محمود، وعدد من البلديات المجاورة لمدينة نالوت والتي يبلغ عدد سكانها نحو “80” ألف تقرييا وهم مختلطين عرب وأمازيغ.

وأوضح المصدر أن “صحة الوفاق” رصدت الأموال لمدينة نالوت المركز فقط وتجاهلو المناطق المجاورة المسؤولة عنهم بلدية نالوت، الأمر الذي أدى إلى قيام البلدية بجمع التبرعات.

وأكد المصدر أن الانسحاب تم من نقاط المراقبة في الشريط الحدودي وليس معبر وزان ومحيطه.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي نالوت، رفض الميزانية المخصصة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للبلدية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، الجمعة الماضية فإنها رفضت بشكل تام الميزانية المخصصة، مؤكدا إنها لا تكفي لتسيير مستشفى المدينة لمدة شهر، في ظل مواجهة البلاد لوباء كورونا.

وأدان المجلس بشدة، المعايير التي جرى عليها توزيع الميزانية، والتي اعتبرها تظهر عدم معرفة أصحاب القرار بأهمية المدينة، التي تعد من خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي، وفق تعبير البيان.

وأشار المجلس البلدي نالوت، إلى أن مجابهة الجائحة مطلب شرعي ينبغي أن تسخر له كافة الإمكانيات للحد من انتشارها في البلاد، محملا المسؤولية الكاملة لحكومة فائز السراج في حال تفشي الوباء، لعدم اتخاذه إجراءات سريعة لحماية المواطنين.