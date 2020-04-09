ارتفاع عدد الليبيين المصابين بكورونا في بريطانيا

أعلنت السفارة الليبية في لندن، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين الليبيين في بريطانيا إلى 35، بعد تسجيل إصابات جديدة لطفلين وامرأة ورجُل.

ولفتت السفارة، في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا بلغ 13، يتلقى 11 منهم العلاج في المنازل، وشفي اثنان.

وأوضحت السفارة، أن من بين المصابين 9 نساء، واحدة منهن شفيت، والبقية يتلقين العلاج في المنزل، لافتة إلى أن الإصابات الـ13 المتبقية لرجال توفي اثنان منهم كانا يعانيان من أمراض مزمنة وأعمارهما تجاوزت الستين.

وتشير “أرقام كورونا” في ليبيا، وفق الأرقام الرسمية، إلى أن عدد المصابين بلغ 24، شفي منهم 8، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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