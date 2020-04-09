سقوط شهيدين أحدهما من مدينة طبرق والآخر من مدينة صرمان بعد استهداف طائرة تركية مسيرة قاعدة الوطية

شنت طائرة مسيرة تركية، غارة جوية استهدفت قاعدة “عقبة بن نافع”- الوطية العسكرية- مساء اليوم الخميس، مما أدى إلى استشهاد رجلين من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية أحدهما من مدينة طبرق والآخر من مدينة صرمان.

وقال مراسل “الساعة 24” إن طائرة تركية مسيرة استهدفت قاعدة “عقبة بن نافع” – الوطية العسكرية – الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الخميس.

ولفت مراسلنا، إلى استشهاد اثنين في القصف الجوي التركي وهما عادل الغضبان من مدينة صرمان وأحمد الجروشي من مدينة طبرق، ويتبعان اللواء 106 التابع للقوات المسلحة الليبية، فضلا عن إصابة خمسة أخرين .

وكان سلاح الجو الليبي، قد شن عدة غارات جوية استهدفت مقارات للمليشيات المسلحة ومخازن للذخيرة بمنطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي، مساء اليوم الخميس، فإن مقاتلات السلاح الجو بالقوات المُسلحة شُنّت غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.