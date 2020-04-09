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سقوط شهيدين أحدهما من مدينة طبرق والآخر من مدينة صرمان بعد استهداف طائرة تركية مسيرة قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شنت طائرة مسيرة تركية، غارة جوية استهدفت قاعدة “عقبة بن نافع”- الوطية العسكرية- مساء اليوم الخميس، مما أدى إلى استشهاد رجلين من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية أحدهما من مدينة طبرق والآخر من مدينة صرمان.

وقال مراسل “الساعة 24” إن طائرة تركية مسيرة استهدفت قاعدة “عقبة بن نافع” –  الوطية العسكرية – الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الخميس.

ولفت مراسلنا، إلى استشهاد اثنين في القصف الجوي التركي وهما عادل الغضبان من مدينة صرمان وأحمد الجروشي من مدينة طبرق، ويتبعان اللواء 106 التابع للقوات المسلحة الليبية، فضلا عن إصابة خمسة أخرين .

وكان سلاح الجو الليبي، قد شن عدة غارات جوية استهدفت مقارات للمليشيات المسلحة ومخازن للذخيرة بمنطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي، مساء اليوم الخميس، فإن مقاتلات السلاح الجو بالقوات المُسلحة شُنّت غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات الحشد المليشياوي وتقوم بتدميرها في منطقة ابوقرين شرق مدينة مصراتة.

الوسوم

استهداف سقوط شهيدان طائرة تركية مسيرة قاعدة الوطية مدينة صرمان مدينة طبرق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طوفان الكورونا يجتاح ارض الدعارة فى تركيا وارتفاع الاصابات الى 42 الف واكثر من 900 حالة وفاة فى اقل من شهر على الاعلان عن اول حالة اصابة وتركيا مرشحة لدخول نادى المائة الف الاسبوع القادم بسبب غباوة السلطان المعتوه

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  • كل ابناء الوطن يقولون بصوت واحد لا بد من طرابلس والقضاء على عملاء تركيا وقطر والغرب وإسرائيل ولا من طرابلس وإن طال السفر ومستحيل أن يحكمنا هؤلاء الأوغاد بقايا الانكشارية من حرقوا وقتلوا ودمروا وطبخوا واهانوا حرائر ورجال الوطن واحضروا لنا كل من هب ودب من شذاذ الافاق ..
    استيقظوا يا من لا زلتم تبحثون على الفتات على موائد الخنازير وتعتبرون الخيانة موقف ووجهة نظر …. !!!!!!!

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