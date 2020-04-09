ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين الليبيين في بريطانيا إلى 42 حالة

أفادت السفارة الليبية في لندن، الخميس، بأنه حتى التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، “تم تسجيل 11 إصابة جديدة لمواطنين ليبيين في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة، موضحة أن من بينها حالتي وفاة، و4 حالات تماثلت للشفاء”

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن “الرجال 15 حالة إصابة 8 منهم بالمستشفى في حالة حرجة، بينما بلغ عدد النساء 11 حالة، 10 تتلقين العلاج في بيوتهن وواحدة تماثلت للشفاء”.

وأضاف البيان أن “عدد الأطفال المصابين 16 طفلا، 14 يتلقون العلاج في بيوتهم، وتماثل طفلان للشفاء”، مبينة أنها “على تواصل يومي مع جميع المصابين وأرسلت لهم سلة وقائية وغذائية ودوائية”، وأشارت إلى أن “حالتي الوفاة كانتا تعانيان من أمراض مزمنة تجاوزتا الستين 60 عاما.