مركز مكافحة الامراض يعلن نتائج 119 حالة اشتباة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض عن نتائج 119 حالة اشتباة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من كافة مناطق ليبيا.

وقال المركز في البيان الذي حمل الرقم 32 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم يوم الخميس عدد 13 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحليل العينات سالبة وخلوها تماما من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز أن مختبر مستشفى الكويفية في بنغازي استلم خلال الـ24 ساعة الماضية 106 عينة وكانت نتائجها كالاتي:

ــ (3) عينات موجبة لـ”مخالطين”.

ــ و 103 عينة كانت نتيجتها سالبة.

وأرتفعت بذلك عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 24 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، وشفاء 8 حالات ووفاة حالة واحدة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي