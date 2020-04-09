العقوري: نتابع أوضاع العالقين ونعمل على تسهيل عودة الحالات الإنسانية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الخميس، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أوضاع الليبيين العالقين بالخارج، الذين تعذّر عودتهم إلى أرض الوطن بسبب أزمة وباء الكورونا العالمي، وأنها تضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها، للعمل على تسهيل عودة عدد من الحالات الإنسانية الخاصة.

وبيّن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، في بيان نُشر، الخميس، عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن اللجنة تتابع الحكومة في مجهوداتها لمساعدة للمواطنين العالقين بالخارج، لافتا إلى أن ضعف الموارد والانقسام في مؤسسات البلاد ساهم في ضعف الاستجابة لهذه الأزمة .

وقال العقوري، إن اللجنة العليا لمكافحة الكورونا، كونها الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة، تعمل على وضع ترتيبات عودة المواطنين العالقين، بما يضمن تطبيق معايير الحجر الصحي وعدم انتقال العدوى، وفق البيان.