«مكافحة الأمراض»: مختبر مستشفى الكويفية تسلم 106 عينات خلال 24 ساعة وسجل 3 إصابات بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم الخميس، 13 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحاليل العينات سالبة ليتأكد خلوها تمامًا من فيروس «كورونا»



ولفت البيان إلى تسلم مختبر مستشفى الكويفية خلال الـ24 ساعة الماضية 106 عينات، ليتأكد إصابة 3 حالات بالفيروس، فيما خلت باقي العينات منه.

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