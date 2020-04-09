اخبار ليبيا الان

مجموعة أوبك تتفق على خفض الإنتاج لـ10 ملايين برميل.. وإعفاء ليبيا بسبب ظروفها

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصلت مجموعة أوبك بلس، إلى اتفاق بعد مفاوضات طويلة، عبر الدائرة المغلقة يوم أمس الخميس، لخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

ويبدأ بتطبيق القرار، مع حلول الأول من شهر مايو المقبل، لمدة شهرين، على أن تعقد المنظمة اجتماعا آخر، لتدارس العمل للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية.

وذكرت مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، منها  لمسؤولين في القطاعات النفطية العالمية حضرت الاجتماع عبر الدائرة المغلقة، أن أوبك بلس، جددت إعفاء ليبيا من اتفاق خفض الانتاج نظرا للأوضاع التي تعيشها، بعد توقف الإنتاج النفطي فيها، إلى جانب استثناء فنزويلا وإيران.

وبقت أسعار النفط منخفضة مع حلول الساعة 1:15 ليلا بتوقيت ليبيا، وبلغت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام  31.87 دولارا للبرميل وسجلت عقود النفط الأمريكي 23.19 دولار للبرميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك