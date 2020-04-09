«الحاسي»: الشارع الليبي اكتسب مناعة مجتمعية ضد فيروس كورونا

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، أن هناك مناعة مجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد بدأت تظهر في الشارع الليبي.

وقال الحاسي، في الإيجاز الصحفي رقم “20” اليوم الخميس، إن انتشار الفيروس الآن بين الحالات التي لا توجد بها أعراض، لافتا إلى أن الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض، والتي تم اكتشفناها عن طريق التحاليل التي أجرتها فرق الرصد الوبائي، تدل على أن الفيروس موجود وينتشر.

وأوضح الحاسي، أن أن المناعة داخل الجسم والمعروفة بالمناعة المجتمعية أو “مناعة القطيع” بدأت تتكون، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الناحية الطبية العلمية شيء مبشر.

وبين المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة، أن قاعدة الهرم وهي عموم الناس في الشارع الليبي يحملون الفيروس وليس لهم أعراض المرض، قائلا :” كان الخوف لدينا أن ينقل هؤلاء المرض للبقية وهذا لم يحدث والحمد لله”.

وأضاف:” أكدنا مرارا وتكرارا على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان ونعلم أنه قاسي، لكننا نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.

وكان المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، قد أعلن اليوم في وقت سابق، تسجيل 4 حالات إيجابية مصابة بالمرض في بنغازي، مطمئنا الجميع بأن الوضع الوبائي ما يزال جيدا.