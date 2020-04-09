ارتفاع أعداد المصابين الليبيين بكورونا إلى 42 شخصا ببريطانيا

قالت السفارة الليبية في لندن، في بيان مقتضب، مساء الخميس، إن عدد مصابي فيروس كورونا من الليبيين المقيمين بالمملكة المتحدة ارتفع إلى 42 مصابا.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، الخميس، أن أعداد المصابين فيروس كورونا من الليبيين المقيمين بالمملكة المتحدة قفز إلى 42 شخصا، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، موضحا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم يوم الخميس، 13 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحاليل العينات سالبة ليتأكد خلوها تمامًا من فيروس “كورونا”.

ولفت البيان إلى تسلم مختبر مستشفى الكويفية خلال الـ24 ساعة الماضية 106 عينات، ليتأكد إصابة 3 حالات بالفيروس، فيما خلت 103 عينة من الإصابة.