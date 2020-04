مدير جهاز الحرس البلدي القبة لـ”أخبار ليبيا24″ السلبية أكبر مشاكلنا وعلى الجهات الأمنية والقوات المسلحة مساندتنا

أخبار ليبيا24- خاص قال مدير جهاز الحرس البلدي القبة العميد مسعود صالح حمد لا يوجد حظر في بلدية القبة بمعناه الفعلي وهناك تقاعس من الجميع ونطلب من الجهات الأمنية والقوات المسلحة مساندتنا لتنفيذ التعليمات بشكل عاجل. وأضاف حمد في حديث مع “أخبار ليبيا24″ :”الحدود الإدارية للحرس البلدي القبة من منطقة لملودة إلى رأس الهلال وبيت […]

