طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية والأمطار والحرارة ليومي الجمعة والسبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا خلال يومي الجمعة والسبت أن نشهد أغلب مناطق ليبيا خلال يوم الجمعة استقراراً في معظم العوامل الجوية وذلك مع سيطرة مرتفع للضغط الجوي على المنطقة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي وتبقى بدون تغيير بشكل عام.

وفيما يلي تفاصيل الطقس ليومي الجمعة والسبت:

وفقا للتقارير الطقس في مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس يكون قليلة الغيوم، تتكاثر يوم الجمعة ليلاً وصباح يوم السبت مع أحتمال هطول أمطار خفيفة على مناطق الدواخل.

وحركة الرياح في هذه المناطق جنوبية شرقية سرعتها خفيفة إلى معتدلة ، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية معتدلة ، تنشط نسبياً على الساحل، فيما تكون درجات الحرارة : تتراوح ما بين ( 20 – 24 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 27 ) غرب الجفارة.

بينما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي أجواء قليلة الغيوم، مع أحتمال تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر بالجبل الأخضر، وحركة الرياح شمالية غربية سرعتها خفيفة إلى معتدلة ، تنشط نسبياً على شرق الجبل الأخضر وشمال البطنان، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين ( 19 – 21 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 24 ) جنوب البطنان والواحات ، بينما تكون ما بين ( 14 – 17 ) بالجبل الأخضر.

وبحسب التقرير يسيطر على طقس مناطق الجنوب الغربي اجواء صافية إلى ظهور بعض الغيوم العالية أحياناً ، تتكاثر مساء الجمعة على غدامس والحمادة بدون فاعلية، وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط نسبياً على غدامس والحمادة، تتحول آخر المساء إلى شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة : تتراوح ما بين ( 25 – 28 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 33 ) على غات ، تزداد قليلاً يوم السبت على جميع المناطق.

ووفقا للتقرير يشهد طقس مناطق الجنوب الشرقي سماء صافية إلى ظهور بعض الغيوم العالية أحياناً.

الرياح : شمالية غربية سرعتها خفيفة إلى معتدلة، درجات الحرارة : تتراوح ما بين ( 24 – 27 ) درجة مئوية.

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