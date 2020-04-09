يبدو أن فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير في كشف الفجوة والخلافات الخفية بين رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي، فائز السراج، والموالين له، على إثر فشله الواضح في إدارة الأزمة وميزانيته الواهية التي رصدها لمواجهة فيروس كورونا.

كان “فائز السراج” قد أعلن أنه رصد نصف مليار دينار لتوزيعها على البلديات بعموم البلاد لمواجهة فيروس كورونا، إلا أنه مع ظهور الحالات المصابة، وكشفت عدة بلديات أنها لم تتسلم أي دعم مادي من ميزانية الطوارئ، التي أعلنها المجلس الرئاسي، وهددت بقطع علاقتها معه، بعد إمهاله 48 ساعة فقط.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل المليشيات الموالية للأمازيغ تمارس الابتزاز تجاه حكومة الوفاق؟

في بلدية مصراتة كشفت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا هناك، أنها لم تستلم أي من الأموال التي أعلنت “حكومة الوفاق” عن تقديمها إلى مصراتة لمواجهة جائحة كورونا.

ونشبت صراعات شرسة بين أطرافا مسئولة داخل “المجلس الرئاسي” ومليشيات مصراتة والبلديات، كان آخر تداعياتها مطالبة مصطفى الدرناوي، عضو “غرفة طواريء مصراتة” للسراج، بقصر الأموال على المعارك فقط في الوقت الراهن. وأمام تزايد حالة الغضب، قرر “السراج” تخصيص 75 مليون دينار للبلديات، والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق لمواجهة تداعيات مخاطر الفيروس.

وجاء قرار “السراج” تفاديا لعملية انشقاق متوقعة، كان من الممكن أن تسبب شرخاً كبيراً في صفوفه، فضلا عن أن غالبية الانتقادات الموجهة للسراج كانت من مليشيات مدينة مصراتة، بصفتها المتحكم الأكبر لما بها من مرتزقة، بالإضافة إلى قيادات من المجلس الأعلى للدولة. وهاجم فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات»، حكومة السراج بعد قرارها تخصيص مبلغ نصف مليار دينار ليبي لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الأمين، في تغريدة سابقة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: حكومة السراج خصصت هذا المبلغ بدون خطة واضحة وبرنامج محدد من وزارة الصحة والجهات المختصة”. وأضاف “هذا الأمر ليس سوى حفلة فساد كبرى، لعدد قليل من الفاسدين على حساب المواطن الليبي المسكين، لا خطة ولا شفافية. لا للنهب، أين الخطة. لا للمتاجرة بصحة المواطن”.

ومن جانب أخر اتهم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، بالفساد وعرقلة دفع المخصصات المالية لبلدية تاجوراء، في حين تم الدفع لأكثر من بلدية مخصصاتها. وقال بن عطية، في بيان، عبر صفحة البلدية على موقع “فيس بوك”، في وقت سابق: “محمد هيثم انت مسئول عن حق الناس.. انت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع.. الاتفاق تم أمام رئيس الرئاسي وبحضور 55 عميد بلدية”.

وأضاف: “محمد هيثم انت مطالب بسداد المستحقات.. وشخصيا اعتبرك تعرقل الأمور وعمدا وقصدا وهذا يحيل الموضوع بصفة شخصية بينك وبين أصحاب الحق، وأنا كعميد بلدية أبرئ ذمتي من أي التزام، تفاهموا في بعضكم، وأوقفوا فساده”. لكن وزارة الصحة في حكومة الوفاق، من جانبها، تهربت من المسئولية، حيث أكد الوزير احميد عمر، أن “الازمة تتعدى وزارة الصحة وتشمل كافة الوزارات والقطاعات ولها تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والدولة”.

واستمرارا لمسلسل الخلافات، أعلن المجلس العسكري نالوت، وكافة الأجهزة الأمنية بنالوت، اليوم الخميس عن سحب جميع قواته من كل النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية الممتدة لمسافة 450 كيلو متر الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت.

وأصدر المجلس العسكري نالوت، بيان حمل رقم (5) جاء نصه: “في الوقت الذي نثمن دور الأجهزة الأمنية وحرس الحدود في مدينة نالوت وقيامها بواجبها الوطني في حماية الحدود من أي اختراق رغم ضعف الإمكانيات واعتماد نالوت على إمكانيات بسيطة، وفي ظل ظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وانتشار وباء كورونا وعدم تلقي الدعم اللازم من الجهات المسئولة في الدولة رغم المراسلات السابقة لعديد من المرات لرئاسة الأركان العامة وزارة الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك ولم نجد أذان صاغية نعلن سحب جميع القوات من كل النقاط الحدودية “.

وصرح مصدر لـ”الساعة 24” بأن السبب وراء إعلان المجلس العسكري نالوت هذا البيان، يرجع إلى أن “صحة الوفاق” لم تقدم أي دعم بخصوص إنشاء مراكز صحية ومراكز عزل على الحدود، فضلا عن إعطاء مبلغ 300 ألف فقط كميزانية والذي تم رفضه من قبل بلدية نالوت.

وأشار المصدر إلى أن “صحة الوفاق” تجاهلت إعطاء الميزانية لمناطق مثل الحوامد وأولاد محمود، وعدد من البلديات المجاورة لمدينة نالوت والتي يبلغ عدد سكانها نحو “80” ألف تقرييا وهم مختلطين عرب وأمازيغ.

وأوضح المصدر أن “صحة الوفاق” رصدت الأموال لمدينة نالوت المركز فقط وتجاهلو المناطق المجاورة المسؤولة عنهم بلدية نالوت، الأمر الذي أدى إلى قيام البلدية بجمع التبرعات.

وأكد المصدر أن الانسحاب تم من نقاط المراقبة في الشريط الحدودي وليس معبر وزان ومحيطه. وكان المجلس البلدي نالوت، رفض الميزانية المخصصة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للبلدية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن البلدية، الجمعة الماضية فإنها رفضت بشكل تام الميزانية المخصصة، مؤكدا إنها لا تكفي لتسيير مستشفى المدينة لمدة شهر، في ظل مواجهة البلاد لوباء كورونا.

وأدان المجلس بشدة، المعايير التي جرى عليها توزيع الميزانية، والتي اعتبرها تظهر عدم معرفة أصحاب القرار بأهمية المدينة، التي تعد من خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي، وفق تعبير البيان.

وأشار المجلس البلدي نالوت، إلى أن مجابهة الجائحة مطلب شرعي ينبغي أن تسخر له كافة الإمكانيات للحد من انتشارها في البلاد، محملا المسؤولية الكاملة لحكومة فائز السراج في حال تفشي الوباء، لعدم اتخاذه إجراءات سريعة لحماية المواطنين.

يبدو أنه في ظل هذه الخلافات السابقة يواجه “السراج” غضبة شعبية عارمة بسبب سوء إدارة المعركة تجاه محاربة وباء كورونا