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قصف جوي على عدة مواقع منها ميناء طرابلس ومنطقة اشميخ وترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.

وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • تأخر كثيرا قصف مينائى طرابلس ومصراطة ويجب تسويتهما بالارض وفرض حصار شامل على طرابلس ومصراطة

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  • مازال الدعم التركي لحكومة النفاق لم يتوقف حتى هذه اللحظة .ارجوا من الاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية معاقبة تركيا واجبارها على عم التدخل في الشان الليبي. الخزي والعار لكل ليبي يبيع وطنه في سبيل ان تبقى ليبيا تحت ملشيات التاجوري واغنيوة وبالحاج وداعش .اللهم اتوجه اليك بدعوة كل مظلوم ان تدفع عنا بلاء اردوغان ووباء كارونا وتنصر الجيش الليبي حتى يعم الاستقرار والامان

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