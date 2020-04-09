قصف جوي على عدة مواقع منها ميناء طرابلس ومنطقة اشميخ وترهونة

تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.
وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تأخر كثيرا قصف مينائى طرابلس ومصراطة ويجب تسويتهما بالارض وفرض حصار شامل على طرابلس ومصراطة
مازال الدعم التركي لحكومة النفاق لم يتوقف حتى هذه اللحظة .ارجوا من الاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية معاقبة تركيا واجبارها على عم التدخل في الشان الليبي. الخزي والعار لكل ليبي يبيع وطنه في سبيل ان تبقى ليبيا تحت ملشيات التاجوري واغنيوة وبالحاج وداعش .اللهم اتوجه اليك بدعوة كل مظلوم ان تدفع عنا بلاء اردوغان ووباء كارونا وتنصر الجيش الليبي حتى يعم الاستقرار والامان
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