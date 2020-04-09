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الحكومة الليبية تخصص 3 خطوط ساخنة لحل أزمات العالقين في مصر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أهابت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، اليوم الجمعة، بالمواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، والذين غادروا ليبيا اعتبارا من مطلع شهر يناير من العام، بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين في المدن المصرية

وبحسب إيجاز صحفي، صادر عن الحكومة الليبية، فإنها طلبت من كافة المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية والذين غادروا ليبيا اعتبارا من مطلع شهر يناير 2020م، بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبل الحكومة في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح

وخصصت الحكومة بعض الأرقام للتواصل مع مندوبيها في المحافظات الثلاث، وهم:

مطروح – السيد صلاح محمود- هاتف رقم : 01276324434

القاهرة –  السيد إبراهيم محمد سالم – هاتف رقم : 01065938856

القاهرة – السيد الشيباني محمد الاصيبعي – هاتف رقم : 01030507979

 

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أرقام الحكومة الليبية العالقين تخصيص أرقام مضر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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