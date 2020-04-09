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الجيش يستهدف ميناء طرابلس وطيران الوفاق يضرب ترهونة وتفجير قرب بني وليد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.

وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اتمنى من الجيش الوطنى ان يستكمل التحرير ويعلن الغاء الهدنة واتمنى تدخل الجيش المصرى مباشرة للرد على العدوان التركى بقصف جوى وبحرى على مصراطة وطرابلس ودعم الدفاعات الجوية للجيش الوطنى

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  • مازال الدعم التركي لحكومة النفاق لم يتوقف حتى هذه اللحظة
    والخزي والعار لكل ليبي يبيع وطنه في سبيل ان تبقى ليبيا تحت ملشيات التاجوري واغنيوة وبالحاج وداعش .اللهم اتوجه اليك بدعوة كل مظلوم ان تدفع عنا بلاء اردوغان ووباء كارونا وتنصر الجيش الليبي حتى يعم الاستقرار والامان

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