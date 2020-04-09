الجيش يستهدف ميناء طرابلس وطيران الوفاق يضرب ترهونة وتفجير قرب بني وليد

تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.

وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.

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