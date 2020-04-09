الجيش يستهدف ميناء طرابلس وطيران الوفاق يضرب ترهونة وتفجير قرب بني وليد

تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.
وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تعرض ميناء طرابلس إل قصف جوي، قبل لحظات، تزامنا مع تفجير الجسر الرئيسي بوادي اشميخ جنوب بني وليد.
وقصفت طائرة تركية مسيرة أحد المواقع في مدينة ترهونة، قبل لحطات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اتمنى من الجيش الوطنى ان يستكمل التحرير ويعلن الغاء الهدنة واتمنى تدخل الجيش المصرى مباشرة للرد على العدوان التركى بقصف جوى وبحرى على مصراطة وطرابلس ودعم الدفاعات الجوية للجيش الوطنى
مازال الدعم التركي لحكومة النفاق لم يتوقف حتى هذه اللحظة
والخزي والعار لكل ليبي يبيع وطنه في سبيل ان تبقى ليبيا تحت ملشيات التاجوري واغنيوة وبالحاج وداعش .اللهم اتوجه اليك بدعوة كل مظلوم ان تدفع عنا بلاء اردوغان ووباء كارونا وتنصر الجيش الليبي حتى يعم الاستقرار والامان
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