عقوب: مكافحة كورونا مسؤولية فردية ومجتمعية على الجميع في ليبيا

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، متابعته المباشرة وعلى مدار الساعة لجميع الحالات التي شخصت في المختبر المركزي بمستشفي الكويفية والتأكد من النتائج المعملية، والتي كانت إيجابيةـ وتمت إحالتها إلى مستشفى العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام.

أوضح عقوب، أن مراكز العزل السريري التي تم تجهيزها لتكون المدافع الأساسي ، على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية او حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها كورونا”.

و شدد وزير الصحة، على جميع المخالطين لهذه الحالات الإيجابية التي تم فحصها في المختبرات، والتي لا يعاني أكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام.

وطالب عقوب، جميع المواطنين، بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

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