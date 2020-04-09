“عقوب”: نتابع على مدار الساعة الحالات التي شخصت بمستشفى الكويفية إصابتها بفيروس كورونا

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، إنه يتابع بشكل مباشر وعلى مدار الساعة جميع الحالات التي شخصت في المختبر المركزي بمستشفي الكويفية والتأكد من النتائج المعملية، والتي كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه تمت إحالتها إلى مستشفى العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام.

ولفت “عقوب”، في تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس، أن مراكز العزل السريري التي تم تجهيزها لتكون المدافع الأساسي، على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية او حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها كورونا.

وشدد وزير الصحة، على جميع المخالطين لهذه الحالات الإيجابية التي تم فحصها في المختبرات، والتي لا يعاني أكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام.

وطالب جميع المواطنين، بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المركز في بيانه رقم (32)، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم يوم الخميس، 13 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحاليل العينات سالبة ليتأكد خلوها تمامًا من فيروس “كورونا”.

ولفت البيان إلى تسلم مختبر مستشفى الكويفية خلال الـ24 ساعة الماضية 106 عينات، ليتأكد إصابة 3 حالات بالفيروس، فيما خلت 103 عينة من الإصابة.