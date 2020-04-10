بلدية طرابلس المركز: لم نستلم أي سيارات كعهدة أو مزايا شخصية

أكدت بلدية طرابلس المركز، أن عميد البلدية وأعضاءها، لم يستلموا سيارات خاصة كعهدة أو كمزايا شخصية من أي جهة.

وأشارت البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إلى أنها استلمت في وقت سابق، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عدد 2 سيارات أطباء نوع “هيونداي أكسنت” و عدد 2 سيارات إسعاف نوع “هيونداي إتش ون”، وعدد 2 سيارات تخزين نوع “هيونداي إتش ون”، و عدد 2 هاتف نقال نوع “نوكيا 130″، وعدد 4 خطوط هاتف مع رصيد، وعدد 2 جهاز “سامسونج تاب”، وعدد 2 جهاز قياس الضغط، وعدد 2 سماعات طبية، وعدد 2 مقياس حرارة عن بُعد، وعدد 4 نظارات طبية، إضافة إلى عدد 12 بدلة، و 10 علب مناديل معطرة، و 3 علب قفازات، و19 علبة كمامات.

وأوضحت بلدية طرابلس المركز، أن هذه المواد التي استلمتها، هي كإحتياجات للبدء في تفعيل خدمة “طبيب لعند البيت” ولم يتم إستلامهم كعهدة شخصية أو كمزايا ، وسيتم إعادة كل ماتم إستلامه إلى وزارة الصحة فور إنتهاء هذه الأزمة.

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