وصول سفن محمّلة بالمواشي وحبوب الطعام إلى ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس، عدد من السفن التجارية المحمّلة بالمواشي وحبوب الطعام.

واستقبل الرصيف رقم رقم 22 ناقلة الحبوب “اريميو بلويس” “وعلى متنها 20 ألف طن من الصويا.

وفي وقت سابق، دخول ناقلة الحاويات إلى منطقة الرسو بعد أيام من انتظارها في منطقة المخطاف، تمهيدا لتفريغ حمولة الحاويات المقدرة بـ 257 حاوية المحمّلة ببضائع وسلع مختلفة.

ومازلت سفينة المواشي”سبرينو دون” راسية من يوم الثلاثاء الماضي على الرصيف التجاري، تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدره بـ 3600 رأس غنم و 1600 عجول.

ومن المنتطر أن تشهد الموانئ الفترة المقبلة، على زيادة النشاط البحري بعد أن قرر المصرف المركزي، إعادة فتح منظومة الاعتمادات للتجّار، بالتزامن مع إغلاق الحدود البرية المصرية والتونسية، وسط إعلان فتح خط تجاري بحري مع البلدين لضمان تدفق السلع إلى ليبيا.

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