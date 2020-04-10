الغرياني: تخصيص الرئاسي 5 مليون دينار لبنغازي بحجة العدل والبلد الواحدة حماقة وغباء

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 April, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن “حكومة الوفاق عودتنا أن تنتهج منهج الرشوة ودفع الأموال في حل مشاكلها، بدلا من النزاهة والقضاء العادل”

وأضاف الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني، الأربعاء، عبر قناة “التناصح”، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الحكومة تُعامل العدو ومرتزقته والدول الداعمة له كأنهم أصدقاء، بحسب قوله، متابعا: “إن عدم اتخاذ إجراءات صحيحة وصارمة هو ما يُجرّأ حفتر على أن يفعل ما يفعله كل يوم”

وأردف المفتي المعزول قائلا: “عندما يدفع المجلس الرئاسي لبلديات المنطقة الشرقية الأموال ويُخصص 5 مليون دينار لبنغازي بحجة العدل وأن البلد واحدة، فهذا كلام لا يرضاه عاقل”

وتابع: “هذه تصرفات حمقاء غبية لا تنُم على أن صاحبها عنده قضية يدافع عنها، هذه الأموال ستذهب لشراء المرتزقة، فعمداء تلك البلديات مُعينون من حفتر”

واستطرد الغرياني:” هل هناك مبرر يمكن تقديمه لدعم عدونا الذي يقصفنا؟ عندما يُقال أن التهاون مع العدو هو دعم له، يخرج علينا الرئاسي ببيانات ويقول هذه خطابات كراهية”، واصفا ذلك بأنه هروب من الحقيقة.