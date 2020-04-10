«سفير السراج» في قطر: الدوحة وأنقرة يقدمان الدعم لـ«الوفاق» لفرض السلام ودحر «حفتر»

زعم القائم بالأعمال سفارة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى دولة قطر، سالم محمد كريم، أن الدوحة تدعم جهود فائز السراج وحكومته؛ لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد، متجاهلا دعم المليشيات السملحة والمرتزقة السوريين وتأييدها للغزو التركي.

وفي حوار مع صحفية “الشرق” القطرية، أمس الخميس، قال إن الحديث بوجود إرهابيين في صفوف الحكومة الليبية يروجه “حفتر”- في إشارة إلى قائد الجيش المشير خليفة حفتر- للانفراد بالحكم، وأنه هو من ساند تنظيم الدولة والدواعش في القتال في سرت ضد الدولة” على حد زعمه، دون أن يذكر الإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفوف “مسلحي الوفاق”.

وادعى “كريم” أن حكومة الوافاق من حقها تعزيز قدراتها الدفاعية في بسط الأمن في عموم البلاد، وبدلا من أن يفرض الاتحاد الاوروبي تطبيق حظر السلاح بحرا وجوا دون أن يتطرق للحظر البري، هو تجاهل واضح مقابل أن يتجه لحظر البحر لاستهداف حكومة الوفاق.

وتابع:” قطر وتركيا لهما دور فعال ومشرف في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق ودعمها لمجابهة هذا المجرم ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وما زالت تدعم حكومة الوفاق وتسعى من أجل استقرار الشعب ووحدة الوطن ونشر السلام ووقف النزيف الدامي وأخص بالذكر قطر وتركيا”.