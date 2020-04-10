البلدي الزاوية يستلم مركز العزل بعد تجهيزه من المجموعة الأهلية للدعم الصحي

استلم المجلس البلدي الزاوية، مركز الرعاية الاجتماعية بمنطقة بئر هويسة، من المجموعة الأهلية للدعم الصحي بالزاوية، التي عمِلت على تجهيزه بكل النواقص الطبية.

ووقّع عميد المجلس البلدي الزاوية، على محضر البنود، التي احتوت على ما تم صيانته في المركز، من قبل المجموعة الأهلية.

وأعرب عميد المجلس، عن شكره للمجموعة الأهلية ولأهالي منطقة بئر هويسة، على دعمهم في مكافحة فيروس كورونا في مدينة الزاوية والمناطق المحاذية للمجلس.

كما تعهد عميد المجلس البلدي الزاوية، على استكمال كافة المعدات والمستلزمات التي تلزم لبدء العمل بمراكز العزل.

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