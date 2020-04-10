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مجموعة أوبك تخفض الإنتاج لـ10 ملايين برميل.. وإعفاء ليبيا بسبب ظروفها

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توصلت مجموعة أوبك بلس، إلى اتفاق بعد مفاوضات طويلة، عبر الدائرة المغلقة يوم أمس الخميس، لخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.

ويبدأ بتطبيق القرار، مع حلول الأول من شهر مايو المقبل، لمدة شهرين، على أن تعقد المنظمة اجتماعا آخر، لتدارس العمل للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية.

وذكرت مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، أن مسؤولين في القطاعات النفطية العالمية حضرت الاجتماع عبر الدائرة المغلقة، وأن أوبك بلس، جددت إعفاء ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج نظرا للأوضاع التي تعيشها، بعد توقف الإنتاج النفطي فيها، إلى جانب استثناء فنزويلا وإيران.

وبقت أسعار النفط منخفضة مع حلول الساعة 1:15 ليلا بتوقيت ليبيا، وبلغت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام  31.87 دولارا للبرميل وسجلت عقود النفط الأمريكي 23.19 دولار للبرميل.

 

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أوبك خفض الإنتاج ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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