من مصراتة.. المتحدث السابق باسم «فجر ليبيا» يتولى مسؤولية الإعلام في وزارة الصحة

أصدر محمد هيثم عيسى وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، قراراً بتكليف ” أحمد مفتاح هدية” بالعمل مستشارا إعلاميا له في وزارة الصحة.

وبحسب القرار الصادر عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، والذي تحصلت “الساعة 24” على نسخة منه، فإن تم تكليف أحمد مفتاح هدية بالعمل مستشارا إعلاميا لوكيل عاو وزارة الصحة.

وشدد القرار- الذي ذيل بتوقيع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة الصحة- على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، مطالبا المخاطبين بأحكامه اتخاذ إجراءات تنفيذه.

وكان أحمد هدية من مدينة مصراتة، قد تولي المتحدث الرسمي باسم مليشيات «فجر ليبيا» في عام 2014، وتولي فيما بعد الغرفة الإعلامية بـ«البنيان المرصوص» في مدينة سرت حتى انتهاء تنظيم داعش من المدينة، ويعتبر من المتطرفين والمتشددين لصالح المليشيات المسلحة التي تواجه الجيش الليبي جنوب طرابلس.