اخبار ليبيا الان

مشائخ وأعيان قبائل ترهونة: القصف التركي على المدينة يكشف فشل الوفاق على الأرض

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، على مشروعية معركة الجيش الوطني في استعادة ليبيا، وتحريرها من بؤر الإرهاب و”المرتزقة الأتراك” ومن خلفهم.

ويأتي التأكيد، خلال بيان للمجلس، حول استهداف الطيران التركي للأحياء المدنية في ترهونة، الذي وصفها بالعملية التي تكشف فشل الوفاق وحليفتها تركيا، في تحقيق أي نصر أمام الجيش الوطني.

وأوضح مجلس مشائخ وأعيان ترهونة، أن القصف التركي، يعيد للأذهان تاريخ الأتراك في ليبيا، وإرثهم “البغيض”.

وأكد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، على أن معركة الجيش تتطلب وعلى أهميتها، والتي سيكون النصر لهُ في نهايتها على الإرهاب والفوضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك