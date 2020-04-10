مشائخ وأعيان قبائل ترهونة: القصف التركي على المدينة يكشف فشل الوفاق على الأرض

أكد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، على مشروعية معركة الجيش الوطني في استعادة ليبيا، وتحريرها من بؤر الإرهاب و”المرتزقة الأتراك” ومن خلفهم.

ويأتي التأكيد، خلال بيان للمجلس، حول استهداف الطيران التركي للأحياء المدنية في ترهونة، الذي وصفها بالعملية التي تكشف فشل الوفاق وحليفتها تركيا، في تحقيق أي نصر أمام الجيش الوطني.

وأوضح مجلس مشائخ وأعيان ترهونة، أن القصف التركي، يعيد للأذهان تاريخ الأتراك في ليبيا، وإرثهم “البغيض”.

وأكد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، على أن معركة الجيش تتطلب وعلى أهميتها، والتي سيكون النصر لهُ في نهايتها على الإرهاب والفوضى.

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