“أوحيدة”: السفراء الليبيون يمثلون المليشيات .. و”كورونا” جعلتهم مثل “الحمير”

وصف علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، السفراء الليبيين بأنهم أصبحوا مثل “الحمير” يتابعون أخبار السراج وتركيا، ويأكلون، وينامون ويتبولون ولا قيمة وطنية لهم.

وغرّد “أوحيدة” على حسابه بتويتر قائلا: “يكتشف السفراء الليبيون في مجمل دول العالم، وكورونا تضرب الجميع، أنهم يمثلون المليشيات”.

وتابع: “إن حالة الإغلاق في الدول التي يعملون فيها جعلتهم مثل الحمير، يتابعون أخبار السراج وتركيا ويأكلون وينامون ويتبولون، لا قيمة وطنية لهم، لا أحد يريد مصافحتهم”.

يشار إلى أن علي أوحيده عرف بدفاعه المستميت عن القوات المسلحة الليبية، ودعمه لمعاركها الواجبة من أجل تطهير ليبيا من المليشيات والإرهابيين، وفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي.

وكان “أوحيدة” كتب قبل يومين سلسلة تغريدات عبر من خلالها عن احتفائه بعملية تحرير طرابلس حيث كتب قائلا: ‏”انطلاق عملية طوفان الكرامة منذ عام واحد أصبح حدثا لم يعد بالإمكان التغافل عنه، وهو عام أنهى أسطورة الوفاق”.

ولفت إلى أنه ‏بعد عام من هذه العملية تظل المعادلة قائمة أن مصراتة تضحي بكل حلفائها وبكل قدرات البلاد من أجل تأخير ساعة الانتحار الحتمية، وبالمقابل عبر عن تقديره وافتخاره بالجنوب الليبي الصامد الذي لولاه لانهار الوطن.