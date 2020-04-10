مديرية أمن طبرق: استمرار منع كافة التجمعات بالمصارف والأسواق ومحطات توزيع الغاز

قالت الغرفة الأمنية المُشتركة بمديرية أمن طبرق، برئاسة مدير أمن طبرق العميد ميلود جواد، إنها تطبق الإجراءات التي قررتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وترفع أعلى درجات الاستعداد في المدينة للحفاظ على آليات تطبيق الحظر ومنع أي خروقات.

وبحسب بيان أمني، صادر أمس الخميس، فإن مديرية الأمن تؤكد أن جهود الضباط وضباط صف وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية توجت بنجاح يستحق الإشادة تتمثل في تأمينهم وتنظيمهم العالي .

وأشارت إلى أن أجهزتها الأمنية مستمرة في استكمال جهودها الكبيرة، بالتعاون مع الغرفة الأمنية المُشتركة المشكلة بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة ومعالي وزير الداخلية.

وأكدت مديرية الأمن، أن جهود الأجهزة العسكرية والأمنية مستمرة طيلة الـ 24 ساعة وحتى ساعات الصباح الأولى وإثناء ساعات تنفيذ قرار حظرالتجول.

ومن جانبه، قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب، إن اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا طالبت برفع على رفع وتيرة الاستعداد عقب ظهور حالات إيجابية في بنغازي.

وأوضح خطاب، أن اللجنة الاستشارية طالبت بعد عقدها اجتماعًا موسعًا الخميس اللجنة العليا ووزارة الصحة بسرعة توفير قائمة الاحتياجات المطلوبة للحجر الصحي في طبرق.

وأفاد مسؤول مكتب الإعلام الأمني، أن اللجنة شددت على ضرورة التشديد على المنافذ ومنع الدخول بشكل قطعي خلال هذه الفترة الحرجة.

وأضاف خطاب، أن الاستشارية الطبية أكدت أيضًا على منع الدخول والخروج من الحدود الإدارية لمنطقة البطنان، وتعيين خمس نقاط رصد في كل من أمساعد بئر الأشهب الجغبوب واثنان في طبرق.

وأشار إلى أن اللجنة نبهت على ضرورة التعميم على كافة المستشفيات القروية بتسمية عنصر رصد لإعطائه دورة سريعة، ومنع كافة التجمعات، وخاصة المصارف والأسواق الشعببة ومحطات توزيع الغاز.

وأكد مسؤول المكتب أن اللجنة دعت إلى تسجيل الحالات التي دخلت للمنطقة من سفر خارجي خلال الإسبوعبن الماضيين ومتابعتها وإلزامها بالحجر الصحي ، وضرورة توفير مستلزمات سحب العينات بشكل عاجل نظرًا لنفاذ المخزون.