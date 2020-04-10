منظمة إنسانية: إغلاق الموانئ يجعل المهاجرين من ليبيا ضحية للغرق في البحر

قالت المنظمة الإنسانية (Sos Mediterranèe) غير الحكومية إن المهاجرين يواصلون الفرار من ليبيا على متن قوارب مهترئة، وبإغلاق الموانئ أمامهم، سنتركهم ليكونوا ضحية للغرق، في عرض البحر المتوسط.

وكتبت منظمة (Sos Mediterranèe) غير الحكومية في تغريدة على موقع “تويتر”، نشرتها وكالة “أكي” الإيطالية، أنه بعد قرار الحكومة حظر الهبوط في الموانئ الإيطالية، فإن أزمة كوفيد 19 تزداد حدّة ونحن نفهم الوضع الصعب للغاية الذي تواجهه دول أوروبية عديدة، ومع ذلك فإن بعض القرارات المتخذة تتعارض وواجب إنقاذ الأرواح بحراً في منطقة وسط المتوسط.

وذكرت المنظمة أن حكومات أوروبية عديدة أعلنت أنها لا تريد تسهيل إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، أو أن سفن المنظمات غير الحكومية يجب ألا تقوم بعمليات إنقاذ في الوقت الحاضر، وفي الأيام القليلة الماضية، جعل مرسوم غير مسبوق، الموانئ الإيطالية غير آمنة”، لرسو المهاجرين.

وأشارت الى أنه على الرغم من الضغط الذي يمارسه وباء كوفيد 19 المستجد على المجتمع بأسره، فإننا قلقون للغاية من ناحية هذه القرارات، التي لا تأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار.

وقالت المنظمة غير الحكومية “إن إنزال الأشخاص الناجين في ملاذ آمن واجب على القباطنة والدول تتحمل المسؤولية القانونية للتعاون في تحديد مرفأ الأمان”.

وخلصت (Sos Mediterranèe) إلى القول إن الآن وأكثر من أي وقت مضى، لا يمكن ترك بلدان الاتحاد الأوروبي الساحلية بمفردها، لإدارة عمليات رسوّ الناجين.