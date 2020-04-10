الكهرباء: جاري العمل لإعادة التيار للمنطقتين الغربية والجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إرجاع الوحدتين الغازيتين الثانية والرابعة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بمحطة الرويس الغازية.

وأكدت الشركة، أن فرق الصيانة تواصل عملها لإرجاع باقي الوحدات للشبكة، موضحة أنه تم أيضا الدخول بوحدتي التوليد الغازية الثالثة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس.

يشار إلى أن المنطقتين الغربية والجنوبية، شهدت منذ ساعات إظلام تام بسبب إقفال صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح الذي يغذي بعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية.