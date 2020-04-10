صنع الله يبحث مع عمداء بلديات الجنوب التعاون بمجال الصحة العامّة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الخميس، مع عمداء 14 بلدية بالمناطق الجنوبية، وذلك لمناقشة احتياجات البلديات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال صنع الله، “سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السكان المحليين في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في التغلب على هذا الوباء، حيث تعمل المؤسسة جاهدة على تحديد مختلف الاحتياجات الطبية الممكنة وتوفيرها، وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، وفي هذا السياق، بدأنا بالجنوب الليبي باعتباره أكثر الأماكن احتياجا، وللأسف، لولا الاقفالات التي طالت المنشآت النفطية والتي حدت من إيرادات المؤسسة، لكنا قادرين على تخصيص ميزانية أكبر لهذا المشروع، ولكن على الرغم من ذلك، قامت المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن بإنفاق ما يزيد عن مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية لجميع المناطق المتاخمة لعملياتنا . وأعتقد أننا سنتمكن من إنفاق المزيد، إذا تم رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية”، بحسب تعبيره.