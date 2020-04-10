جدل حول خليفة سلامة.. والإدارة الأمريكية تتدخّل

ما يزال الحديث قائماً حول الشخصية التي ستخلف المبعوث الأممي غسان سلامة الذي استقال لدواعٍ صحية، فقد علمت 218 من مصدر مطلع بأن ثمة رفضاً دولياً ومحلياً لتكليف رمضان لعمامرة الذي يحظى بقبول لدى الأمين العام أنطونيو غويتيريش.

وأضاف المصدر بأن الإدارة الأمريكية ترفض تكليف لعمامرة بالمهمة وسط عدم ترحيب من قبل الأطراف الداخلية الفاعلة التي تفضل أن تذهب المهمة إلى شخصية ديبلوماسية من خارج دول الجوار.

ورجح المصدر أن يكون سبب عدم ترحيب الأطراف الداخلية بشخصية من الجزائر هو عدم وضوح رؤية الجانب الجزائري وموقفه من الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا وهي نقطة تثير المخاوف.

وأكد المصدر المقرب من دوائر الأمم المتحدة بأنه حتى اللحظة لا توجد أي أسماء مرشحة لخلافة غسان سلامة وتقلد المهمة من ستيفاني ويليامز ذاكراً بأن مجلس الأمن شبه معطل الآن بسبب وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية