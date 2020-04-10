«مجلس المشري» يدعو «السراج» إلى حسم المعركة العسكرية

طالب ما يعرف بـ”مجلس الدولة الاستشاري”، برئاسة خالد المشري، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر ما وصفه بـ”العدوان” وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت ممكن- في إشارة إلى منع الجيش الوطني الليبي من تحرير العاصمة- بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وقالت وسائل الإعلام موالية لـ” الوفاق”، إن “مجلس الدولة الاستشاري” برئاسة خالد المشري، عقد اجتماع مع ما يسموا بـ”رؤساء اللجان” بمجلس النواب المنشق في طرابلس، للتعاون ومتابعة أعمال الأجهزة الرقابية وإلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، على حد زعمها.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن “المجلس الاستشاري” طلب من ما تعرف بـ”اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا” التابعة لحكومة الوفاق، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبله، لافتة إلى أن “المشري” أوصى باتخاذ كافة الإجراءات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج وضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، على حد قوله.