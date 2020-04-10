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«مجلس المشري» يدعو «السراج» إلى حسم المعركة العسكرية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب ما يعرف بـ”مجلس الدولة الاستشاري”، برئاسة خالد المشري، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر ما وصفه بـ”العدوان” وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت ممكن- في إشارة إلى منع الجيش الوطني الليبي من تحرير العاصمة- بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وقالت وسائل الإعلام موالية لـ” الوفاق”، إن “مجلس الدولة الاستشاري” برئاسة خالد المشري، عقد اجتماع مع ما يسموا بـ”رؤساء اللجان” بمجلس النواب المنشق في طرابلس، للتعاون ومتابعة أعمال الأجهزة الرقابية وإلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة، تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، على حد زعمها.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن “المجلس الاستشاري” طلب من ما تعرف بـ”اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا” التابعة لحكومة الوفاق، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبله، لافتة إلى أن “المشري” أوصى باتخاذ كافة الإجراءات لإعادة المواطنين العالقين في الخارج وضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، على حد قوله.

 

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السراج المجلس الاستشاري المشري حسم المعركة العسكرية كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • (تحسم الهايك يا مشرط الأكمام ومقطع الشلايك) تي غير شنو تهلوس يا مهلوس حامض اللبن علي الجريوات من يقول ماتقولون لا شك انه مضطرب عقليا فالجيش هو الذي مضيق الخناق علي ملشيات الاخوان ورئاسي المنبثقين عن مؤامره الصخيرات ضد ليبيا فالجيش سيصل الي عقر دارك فيوم بدأ الجيش الهجوم علي طرابلس اول من هرب خارج البلاد ثم عاد خالد المشري جبنا وخوفا واليوم يجمع كم معتوه معه ويطالبوا السراج بالحسم فأي حسم يا مختل عقليا الذي تريده ان يحصل أنت وزمرتك لا تسيطروا الا علي 2% من مساحه البلاد فمن يا معتوه الاقرب الي الحسم وهل من مسيطر علي 2% او من هو مسيطر علي 98%

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