عقوب: أعداد حالات الاشتباه بفيروس كورونا طبيعي وليس بكارثي

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، أن خطة وزارة الصحة بكافة البلديات وضعت حيز التنفيذ، مشددا على أن تضافر الجهود هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة.

وقال عقوب، إن الدولة سخرت كل طاقاتها بكل أجهزتها لمواجهة هذه الأزمة العابرة بتعاون الجميع، موجها التحية إلى كل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما شدد عقوب، على أن الحجر المنزلي إلزامي ولا مفر منه وهو خط الدفاع الأول ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية، مبينا أن ارتفاع أعداد حالات الاشتباه بفيروس كورونا طبيعي وليس بكارثي وإذا استمرينا على هذا النحو فنحن نمشي ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الامكانيات.

وقال عقوب، “إننا نعمل بمنطق وعقل وخطتنا موضوعة بقدر متناهي من الواقعية المرحلة الاولى كانت تجهيز لمراكز العزل السريري والحجر الصحي بالبلديات وفي المرحلة الثانية بالتوازي دعم المستشفيات بالإمكانيات ونحن اليوم ذهبنا أبعد، من خلال زيادة السعة السريرية فالقدرة الاستيعابية مقبولة”.