«أبو الغيط»: نتمنى أن تهدأ الأوضاع بليبيا في ظل الأزمات الإنسانية جراء كورونا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه يتمنى أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المشتعلة خاصة في سوريا وليبيا.

وأشار بيان صادر عن جامعة الدول العربية، إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ أكثر من أسبوعين من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.

وتابع أبو الغيط:” إن كل شدة تنطوي في داخلها على فرصة، وهذه الجائحة التي تُلم بالجميع من دون تمييز ربما تُمثل فرصة للدول التي تُعاني الصراع وتلك التي تُعاني الاستقطاب السياسي الحاد لإعلان هدنة تسمح بمعالجة الموقف وتوقف نزيف الأزمات الإنسانية والمعاناة الاقتصادية التي تُكابدها الشعوب”.

وكان أحمد أبو الغيط، قد رحب، أمس الخميس، بإعلان تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار الذي يُغطي جميع مناطق العمليات في اليمن لمدة أسبوعين.