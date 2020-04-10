الحكومة الليبية توجه نداء لليبيين العالقين بمصر

وجهت الحكومة الليبية، نداء إلى جميع المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية والذين غادرو ليبيا اعتبارا من مطلع شهر يناير 2020م.

وأهابت الحكومة الليبية، بالمواطنين العالقين بمصر بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبل الحكومة في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، حيث خصصت الحكومة أرقام للتواصل وكانت كما يلي: مطروح – السيد صلاح محمود. هاتف رقم: 01276324434، القاهرة – السيد إبراهيم محمد سالم هاتف رقم: 01065938856، القاهرة – السيد الشيباني محمد الاصيبعي هاتف رقم: 01030507979.