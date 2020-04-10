طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حـتى الاحد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا لثلاثة أيام أن يبقي الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا، ومن المتوقع يوم غدا سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي خاصة على مناطق الجبل الغربي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (17 – 23) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (25 – 33) مْ.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الجمعة الموافق 2020/04/10 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

وفيما يلي نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة 10 ابريل 2020 ليومين:

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