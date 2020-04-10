الليبيّون يدفعون ثمن الصراع بازدياد أوجه معاناتهم

ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مجهولة قفلت خط الغاز بمنطقة سيدي السائح ما أدى إلى فقد 550 ميغاوات، والتسبب بإظلام تام في غرب البلاد وجنوبها.

وقبل ذلك أُغلقت محطة لمياه النهر الصناعي في الشويرف ما منع وصول المياه للعاصمة ومحيطها وسبق الحادثتين ضرب شاحنات للسلع التموينية والأدوية المساعدة لمكافحة جائحة كورونا في طريقها للمدن الغربية التابعة للحكومة الليبية وفي حماية الجيش الوطني، دون أن ننسى الإغلاق المستمر لحقول النفط والموانىء.

مناصرو كل طرف -ضمن الصراع الليبي المسلح- يغلقون مرفقا حيويا ما أو مؤسسة ما كلما اشتدت ضربات الطرف الآخر. مسلسل كارثي لا تبدو لعبثيته نهاية قريبة، ليدفع المواطن الثمن وتزداد أوجه معاناته في شرابه وطعامه ومسكنه وعمله ومعاشه، وتضاف إليها اليوم الحياة مع فيروس كورونا وما تتطلبه من تكاليف مادية واستقرار معنوي صار مفقوداً.

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