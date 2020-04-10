«قوة حُماة أبوسليم»: مستشفى الخضراء يستخدم في علاج المرتزقة السوريين.. وسردابه مستودع للأسلحة

أكدت قوة حماة أبوسليم، التابعة للقوات المسلحة الليبية لتحرير العاصمة طرابلس، أن الميليشيات الإرهابية تستخدم مستشفى الهضبة الخضراء في حي أم درمان من قبل أسامة الككلي لعلاج المرتزقة السوريين.

وقالت القوة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الخميس، إنه شوهدت تحركات مشبوهة تؤكد وجود سجن ومستودع أسلحة في سرداب المستشفى”.

وتابعت القوة، في تغريدة أخرى، أن المرتزقة السوريين خدعوا بقدومهم إلى ليبيا طمعاً منهم في المال، مؤكدا أنهم سيقتلون جميعا قبل أن يحصلوا على أول مرتب.

وأوضحت أن المليشيات بعد كل هجوم يشنوه، ينتظرهم صراع عنيف حتى الموت من حماة أبوسليم كما يحدث الآن في منطقة الحداد بالهضبة القاسي ومداخل أبوسليم من اتجاه جامع أبو شعاله.

وكان أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق، استمرار ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا، حيث وثق المرصد مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الشعب المسلح على محاور متفرقة من الأراضي الليبية، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 عنصرا.

وفي أواخر شهر مارس الماضي، أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها «قوة حماية أبو سليم» التحاقها بمحاور القتال تلبية لنداء أهالي طرابلس بعد ما عانوه من سطو المليشيات التابعة لحكومة الوفاق وسيطرتها على مفاصل الدولة.

وقال عناصر القوة، في تسجيل مرئي، إنهم لن يتوانوا عن محاربة الإرهاب والإرهابيين والمرتزقة السوريين التابعين لتركيا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للمليشيات المسلحة بالبقاء في طرابلس وسيطرتها على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدوا أنهم متواجدون في مدينة طرابلس، ولن يرغمهم الإرهابيون على ترك مواقعهم وتحرير العاصمة.