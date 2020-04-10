التوجيه المعنوي: الطيران التركي المسير يواصل خرق الهدنة الإنسانية

أعربت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، عن استنكارها لتواصل قصف الطيران التركي المسيّر لشحنات الأدوية والمواد الغدائية المتجهة للمناطق والمدن الليبية، واخرها القصف الذي استهدف مدينة ترهونة.

وقالت الإدارة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” الطيران المسير الذي يواصل عدوانه على بلادنا بفعل الخونة والعملاء، وبعد أن قصف واستهدف سيارات الأدوية والمواد الغدائية المتجهة للمناطق والمدن التي يحتاج أهلها لكل ما يوفر لهم القوت خصوصا في هذا الظرف الإنساني، سواء ما كانت من الحكومة المؤقتة وحتى الأفراد من المواطنين من التجار، استهدف الليلة البارحة وبشكل مباشر مساكن مواطنين مباشرة داخل أحياء سكنية وحتى مزارع لمواطنين بمدينة ترهونة لا علاقة لمقراتهم بأي أنشطة قتالية، وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوات المسلحة وقيادتها على اضطلاعها بمسؤوليات تاريخية في مواجهة خطر وباء مرض كورونا، وتقوم بتجهيز المستشفيات والاشراف على مواجهة هذا الخطر العالمي فإن كل ما تقوم به ميليشيات الإخوان والعدوان التركي هو خرق الهدنة الإنسانية، وصرف أموال الليبيين على الأسلحة وجلب المرتزقة وعدم الاكتراث والاهتمام بصحة الليبيين هذه هي حكومة النفاق والعمالة واذنابها”، بحسب تعبيرها.