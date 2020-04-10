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أردوغان يرسل مساعدات طبية إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أرسلت تركيا، اليوم الجمعة، مساعدات طبية إلى ليبيا، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فبحسب وكالة “الأناضول” التركية، تم إرسال الإمدادات الطبية بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كجزء من التدابير الاحترازية ضد مرض “كوفيد 19”.

وأشار البيان “المقتضب” الذي نشرته الوكالة، إلى أنه تم إرسال الإمدادات الطبية إلى “إخواننا الليبيين وفرق التعاون والمستشارين العسكريين الأتراك في المنطقة (ليبيا)”.

ونوهت “الأناضول” إلى أن تركيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مساعدات طبية إلى دول البلقان، وكذلك إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ودول أخرى.

وقال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في وقت سابق، إن حكومته اتخذت خطوات استباقبة لمحاربة فيروس كورونا المستجد”، في حدود الإمكانات المتاحة لديها.

وطالب السراج خلال خطاب تلفزيوني بمناسبة مرور عام على “حرب العاصمة”، المواطنين بعدم التقليل من الجهود المبذولة وعدم المطالبة بـ”المستحيل”، مؤكدا استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس.

ومن جهتها، أعلنت السلطات التركية، الأربعاء الماضي، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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