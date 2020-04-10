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المجلس الاستشاري يطالب الرئاسي بدعم المجهود الحربي وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد مكتب الرئاسة بمجلس الدولة الإستشاري أمس الخميس اجتماعا مع رؤساء اللجان بالمجلس وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية في البلاد.

المجلس وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي قال:” في ظل استهداف المستشفيات واستمرار الهجمات على المرافق المدنية وقطع المياه عن مدن ومناطق بأكملها؛ فإن المجلس الأعلى للدولة يحث المجلس الرئاسي على الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر العدوان وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت تمهيدا لبسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي” بحسب نص البيان.

ودعا المجلس الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين  النواب في طرابلس للتعاون معه لمتابعة أعمال الأجهزة الرقابية وإلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وبحسب البيان :”اطلع مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان على عمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري للدولة بموجب القرار رقم “15” بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية والاستثنائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ويدعو اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لمواجهة فيروس كورونا واللجان الأخرى ذات العلاقة للتعاون مع اللجنة المشكلة من قبله وحث اللجنة العليا لرفع حالة التأهب”.

المجلس الاستشاري أوصى باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بأسرع ووقت ممكن مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع وتكليف رئيس مجلس الدولة لمتابعة ملف العالقين في الخارج مع رئيس المجلس الرئاسي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • بعيد عن شنبك يامشمس صرصور يطلب من جرذ ان ينتصر على اسد منتهى الغباوة كالعادة فاى حسم ياميبون لجرذان الخوان المحاصرين من كل مكان باسود مفترسة والابادة هى مصيركم الحتمى بعد ان سقطت عنكم اخر مرتزقة مرتزقة واحتلال تركى وهى ورقة التوت الاخيرة التى تسقط ليظهر انكم نسوان

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  • مساكين يحلموا بانهم سوف يهزمون الشعب العربي الليبي
    الرمز الوطني حــــــــــــــفــــــــــــتـــــــــر =الجيش العربي الليبي=الشعب الليبي

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  • (تحسم الهايك يا مشرط الأكمام ومقطع الشلايك) تي غير شنو تهلوس يا مهلوس حامض اللبن علي الجريوات من يقول ماتقولون لا شك انه مضطرب عقليا فالجيش هو الذي مضيق الخناق علي ملشيات الاخوان ورئاسي المنبثقين عن مؤامره الصخيرات ضد ليبيا فالجيش سيصل الي عقر دارك فيوم بدأ الجيش الهجوم علي طرابلس اول من هرب خارج البلاد ثم عاد خالد المشري جبنا وخوفا واليوم يجمع كم معتوه معه ويطالبوا السراج بالحسم فأي حسم يا مختل عقليا الذي تريده ان يحصل أنت وزمرتك لا تسيطروا الا علي 2% من مساحه البلاد فمن يا معتوه الاقرب الي الحسم وهل من مسيطر علي 2% او من هو مسيطر علي 98%

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