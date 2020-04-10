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في رسالة.. أبوعميد يطالب السراج بالرحيل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. مبروك أبو عميد، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يطالبه فيها بالرحيل والخروج من المشهد الليبي.

وقال أبو عميد في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “سعادة الرئيس فائز السراج… بعد إن ضاق عليك الخناق وضاقت عليك الأرض بما رحبت، وبعد أن صاروا الذين فضلتهم على الليبيين اعداءك، وتركتهم وأنت رئيسهم يسرقون ويعبثون بالوطن، واليوم اسمعك تطلب من القبائل الليبية والليبيين أن يقولوا كلمة حق، عليه أود تذكيرك يا سعادة الرئيس فمنذ ان تم اتفاق الصخيرات المشؤوم عندما التقيتك ومعي مجموعة ممن تناديهم اليوم، وكان معك في ذلك اللقاء زميلك معيتيق وقلت لك بالحرف الواحد نحن مع الوفاق دون إقصاء أو تهميش، وباننا لم ولن نكون مع اية حكومة تحميها المليشيات، واننا مع وحدة الليبيين وبناء دولة المؤسسات، لكنكم للأسف أخذتكم العزة بالإثم ومارستم اعتى أنواع التمييز والاقصاء والتهميش واقبح انواع العنصرية وتعاملت مع العصابات والمجرمين وقدمتم لهم المال والمناصب، بل وامعنتم بمساعدتهم بالغطاء القانوني ليمعنوا في القتل والخطف والابتزاز ومهاجمة المناطق وتهجيرهم ونشرتم بسياستكم الفاشلة سياسة فرق تسد وسياسة التجويع لتركيع القبائل والمناطق والشخصيات الوطنية اعتقاد بأنكم ستركعونهم لكن الحقيقة غير ذلك. سيادة الرئيس لدي الكثير من الوثائق والرسائل والشواهد على ذلك.. عليه نقول لك ما عليك إلا الرحيل غير مأسوف عليك أنت ومن معك وبأن القبائل والمناطق والشيوخ قد اختاروا طريقهم بوقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية للتعجيل بيوم التخلص منكم ومن الذين عاثوا في الأرض فساد والانطلاق لمرحلة البناء والتصالح وقيام دولة المؤسسات…”، وذلك بحسب نص الرسالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ليت فى مصراته رجل رشيد مثل ابوعميد لكانت ليبيا اليوم فى عيد بعد التخلص من عبيد السلطان الخوان شر خلق الله سرطان اى مجتمع يجب استئصاله لكى يعيش الوطن معافى فهم خونة وعملاء لكلاب بنى صهيون فى تركيا وقطر التى تلعب دور قذر فى الدول العربية يخجل ابليس ان يقوم به فتجد الشخة موزة واسرتها النجسة من البغل حمد بعلها وابنها الدميم تميم من شر ما خلق يعشقون الدماء بمنتهى الغباء

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  • ورشفانة وابوعميد قبائل عربية قح ولا يرضون بأن تكون ليبيا تحت السلطان اروغان إما مصراته والسراج اوصولهم تركية والدم جباد لا تهمهم ليبيا ووحدتها واقتصادها ونسيجها المجتمعي تهمهم كروشهم ويهمهم السلطان اردغان والسراج بيدق وخائن استعملوه كفوطة السنفاز اللي يجي يمسح فيه وليس عنده كرامة ولا اصل لو ان قلبه على ليبيا لذهب الى بنغازي وصافح اهلها ولم الجمل ولكن ليون الصهيوني رأء في السراق شخصية الخيانه فنصبه على ليبيا كي يمزق ما تبقى لها من ترابط ولكن أبناء ليبيا الشرفاء ضمدوا جراحهم وكونوا جيش من لا شيء والحمدلله اليوم ليبيا تحت حماية الجيش وبقى مجمعوة كيلومترات وتتحرر ليبيا ويبان الخونة والجواسيس والصراصير وينكشف النقاب على الاخوان الحقراء وسوف يذهب السراق ومن معه الى مزبلة التاريخ.
    تراب وطنا حامي وناره شينه …. ليبيا سوف تتعافى وتصبح دولة عصرية بسواعد أبنائها الحقيقيون وان غدا لناظره قريب بعاون الله والخزي والعار على المصاريت المدينة اللي ليس فيها رجل رشيد يلم الشمل مدينة حقيرة تتجمع فيها جميع صيفات الخبث والخيانة والعمالة واللقاقة وكنت شاهدا ايام المصاريت يلقو للقذاذفة والتاريخ لا يرحم يا سادة.

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