في رسالة.. أبوعميد يطالب السراج بالرحيل

وجه رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. مبروك أبو عميد، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يطالبه فيها بالرحيل والخروج من المشهد الليبي.

وقال أبو عميد في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “سعادة الرئيس فائز السراج… بعد إن ضاق عليك الخناق وضاقت عليك الأرض بما رحبت، وبعد أن صاروا الذين فضلتهم على الليبيين اعداءك، وتركتهم وأنت رئيسهم يسرقون ويعبثون بالوطن، واليوم اسمعك تطلب من القبائل الليبية والليبيين أن يقولوا كلمة حق، عليه أود تذكيرك يا سعادة الرئيس فمنذ ان تم اتفاق الصخيرات المشؤوم عندما التقيتك ومعي مجموعة ممن تناديهم اليوم، وكان معك في ذلك اللقاء زميلك معيتيق وقلت لك بالحرف الواحد نحن مع الوفاق دون إقصاء أو تهميش، وباننا لم ولن نكون مع اية حكومة تحميها المليشيات، واننا مع وحدة الليبيين وبناء دولة المؤسسات، لكنكم للأسف أخذتكم العزة بالإثم ومارستم اعتى أنواع التمييز والاقصاء والتهميش واقبح انواع العنصرية وتعاملت مع العصابات والمجرمين وقدمتم لهم المال والمناصب، بل وامعنتم بمساعدتهم بالغطاء القانوني ليمعنوا في القتل والخطف والابتزاز ومهاجمة المناطق وتهجيرهم ونشرتم بسياستكم الفاشلة سياسة فرق تسد وسياسة التجويع لتركيع القبائل والمناطق والشخصيات الوطنية اعتقاد بأنكم ستركعونهم لكن الحقيقة غير ذلك. سيادة الرئيس لدي الكثير من الوثائق والرسائل والشواهد على ذلك.. عليه نقول لك ما عليك إلا الرحيل غير مأسوف عليك أنت ومن معك وبأن القبائل والمناطق والشيوخ قد اختاروا طريقهم بوقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية للتعجيل بيوم التخلص منكم ومن الذين عاثوا في الأرض فساد والانطلاق لمرحلة البناء والتصالح وقيام دولة المؤسسات…”، وذلك بحسب نص الرسالة.