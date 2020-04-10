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منظمة إنسانية: قلقون بشأن أوضاع المهاجرين في ظل أزمة كورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت منظمة (Sos Mediterranèe) غير الحكومية، عن قلقها إزاء تواصل تردي الأوضاع الإنسانية للمهاجرين عقب قرار حظر الهبوط في الموانئ الإيطالية.

وقالت المنظمة، المهاجرين يواصلوا الفرار من ليبيا على متن قوارب مهترئة. وبإغلاق الموانئ، سيترك هؤلاء ليكونوا ضحية للغرق في عرض البحر المتوسط، لافتة إلى أن بعض القرارات المتخذة تتعارض مع واجب إنقاذ الأرواح بحراً في منطقة وسط المتوسط. 

كما قالت المنظمة، “إنه على الرغم من الضغط الذي يمارسه وباء كوفيد 19 المستجد على المجتمع بأسره، فإننا قلقون للغاية من ناحية هذه القرارات، التي لا تأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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