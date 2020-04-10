الأطراف الليبية تتصارع براً وجواً.. و”العدو الأول” حر طليق

تقرير 218

رغم الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا الذي اعتُبِر العدو الأول لليبيين في هذه المرحلة، والدعوات لوقف القتال ومجابهة الوباء لكن العمليات العسكرية في غرب ووسط البلاد لم تتوقف حتى اللحظة.

المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أكد أن طائراتهم استهدفت تمركزا للجيش الوطني في قاعدة الوطية الجوية وشاحنة تحمل ذخائر في بوابة وادي دينار كانت متجهة إلى مدينة ترهونة حسب قوله.

ومن جهته أوضح الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت عددا من الآليات والعربات العسكرية في منطقة بوقرين شرق مصراتة ودمرتها بالكامل.

وفي محور عين زارة جنوب طرابلس قامت وحدات عسكرية تابعة لقوة عمليات اجدابيا بتمشيط عدد من المواقع التي أحكمت عليها السيطرة بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعثرت على قتلى يتبعون قوات الوفاق بعد أن تركتها المجموعات المسلحة ولاذت بالفرار.

وفي سياق متصل، تواردت أنباء عن اشتعال النيران في مبان إدارية داخل ميناء طرابلس البحري نتيجة سقوط عدد من الصواريخ مجهولة المصدر.

تطورات عسكرية وقتال متواصل بين طرفي النزاع في ليبيا، فيما يظل “العدو الأول” لليبيين حر طليق ينتظر التفاتة حقيقية ووقفة جادة تكبح تفشيه ونشره الفزع داخل البلاد.

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