الآغا: الكبير قد يتسبب بإقالة السراج لأن جميع أمراء الميليشيات في طرابلس يتم تمويلهم عن طريقه مباشرة

ليبيا – قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يرفض عقد الاجتماع الذي دعا إليه أعضاء مجلس إدارة المصرف لضمان استمرار سيطرته على إدارة المصرف وفقا لتوجهات الإسلاميين باعتبار أن الاجتماع سيقيد عمله ولن يستطيع مخالفة قرارات مجلس الإدارة بعد ذلك.

الآغا وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الخميس لفت إلى أن تخلص رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الكبير أصبح أمرا مستحيلا وغير مستبعد أن يتسبب الكبير بإقالة السراج باعتبار أن جميع أمراء الميليشيات في طرابلس يتم تمويلهم عن طريقه مباشرة من خلال منحهم للنقد الأجنبي دون إضافة الرسم”.

وتابع:” الكبير أصبح يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في أمور الدولة فتارة يستدعي أمراء الميليشيات في مكتبه لمناقشتهم بشأن الذخيرة والأسلحة وتارة يستدعي عمداء البلديات ويقدم لهم عروضا بفتح الاعتمادات عن طريقهم وهو ما قد يشكل مصلحة لبعضهم ما من شأنه كسب ولائهم”.

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